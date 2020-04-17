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Иностранных рабочих на полях Приморья заменят студенты и временно оставшиеся без работы

Всего к работам планируют привлечь около 400 человек
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Иностранных рабочих, которым запретили въезд в Приморье из-за коронавируса, во время посевной заменят на полях региона студенты и местные жители, которые временно остались без работы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

15 апреля на совещании с правительством РФ президент Владимир Путин объявил о дополнительных мерах, которые примут для обеспечения устойчивости экономики, сохранения занятости и доходов россиян.

"Ввиду того, что запрещен въезд по карантинным мероприятиям иностранной рабочей силы, Министерством сельского хозяйства Приморского края решается вопрос о привлечении в период весенних полевых работах студентов региональных вузов (на базе сельхозакадемии создан специализированный студенческий отряд), а также о привлечении местных трудовых ресурсов за счет временно неработающих граждан и контингента учреждений исполнения наказаний (ГУФСИН). Привлечено в настоящее время из системы исполнения наказания 163 человека, планируем увеличить до 400 человек", - сказал министр.

Он добавил, что полевые работы в Приморском крае в этом году начались с небольшой задержкой из-за погоды, площадь посевов составит почти 509 тыс. га. Фермеры полностью обеспечены семенами, куплено 56 тыс. т минеральных удобрений. Бронц уточнил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация не повлияла на поставку техники, семян и удобрений. Сбоев в поставках продовольствия, по его словам, также нет.

Проблему замены рабочей силы решают и в других регионах Дальнего Востока. Так, в Якутии намерены переобучить около тысячи безработных или находящихся под угрозой увольнения местных жителей, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы в регионе в период пандемии. Краткосрочные курсы планируется проводить в дистанционно-сетевом формате: теорию люди смогут изучать с помощью интернет-площадок, а практику проходить в мастерских, на базе предприятий-застройщиков и регионального отделения студенческих стройотрядов с последующим трудоустройством.

Теги
РоссияПриморский край
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