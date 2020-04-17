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Пандемия коронавируса нового типа

В Пятигорске волонтеры изготавливают комплектующие для медицинского оборудования

Они изготавливают защитные щитки, переходники для масок и заколки, необходимые для обеспечения медперсонала

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Волонтеры центра молодежного инновационного творчества Пятигорска изготавливают комплектующие для респираторов, которым пользуются добровольцы и медики в условиях распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края.

"В Пятигорске на оборудовании центра молодежного инновационного творчества волонтеры приступили к изготовлению комплектующих для респираторов - средств индивидуальной защиты. Эти изделия востребованы среди добровольцев, оказывающих помощь пожилым людям по всему Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры, специалисты центра "HI-Tech Импульс", среди которых есть мастера по 3D-печати и станкам с числовым программным управлением, изготавливают защитные щитки, переходники для масок и заколки, необходимые для обеспечения медицинского персонала.

По данным пресс-службы, на этой неделе переданы больницам и волонтерским организациям несколько десятков изделий, которые получили высокую оценку в среде медиков.

"Эти комплектующие необходимы не только для волонтеров, но и для врачей. Сегодня им, как никогда, необходима, всестороння помощь. Это отрадно, что Центры молодежного инновационного творчества, созданные по инициативе губернатора Владимира Владимирова, проходят "боевое крещение" и вносят свой вклад в борьбе с инфекцией", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставропольского края Сергея Крынина.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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