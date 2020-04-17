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Количество заходящих в Арктику судов увеличилось на четверть за период с 2013 по 2019 год

Эта тенденция связана с разведкой новых месторождений, добычей ресурсов и развитием арктического морского туризма, а также с изменением морской среды и уменьшением льда в морях Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Количество кораблей, заходящих в арктические воды, за период с 2013 по 2019 год увеличилось на 25%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс со ссылкой на отчет, составленный рабочей группой по программе защиты арктической морской среды (PAME), которая входит в международный Арктический совет.

"Движение судов в Арктике становится все более интенсивным, <...> за период с 2013 по 2019 год число судов, заходящих в воды Арктики, увеличилось на 25%. [За это время] общее движение судов в этой области возросло на 75% (с 6,51 до 9,5 млн морских миль в год)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поток сухогрузов за последние шесть лет увеличился на 160%, также выросло количество круизных лайнеров в Арктике. Эти тенденции связаны, с одной стороны, с разведкой новых месторождений и добычей ресурсов и развитием арктического морского туризма, а с другой - с изменением морской среды, а также с уменьшением льда в морях Арктики.

Как поясняется в сообщении, отчет был подготовлен в рамках проекта "Данные о судоходстве в Арктике" (ASTD). Он был запущен PAME в связи с растущей потребностью в точных, надежных и актуальных данных развития арктического судоходства.

"После выпуска своего первого отчета [PAME] продолжит отслеживать тенденции с помощью системы ASTD и будет регулярно публиковать аналогичные отчеты в целях повышения осведомленности и обмена данными о деятельности судов в Арктике. Со временем эти данные могут быть использованы при разработке рекомендаций для повышения безопасности в водах Арктики, а также для обеспечения защиты людей и охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

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