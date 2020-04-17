В Дагестане до 30 апреля ввели запрет на посещение кладбищ и культовых сооружений

МАХАЧКАЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану приостановило посещение кладбищ и культовых сооружений в республике до 30 апреля для предупреждения распространения нового коронавируса. Постановление главного государственного санитарного врача по Дагестану Николая Попова размещено в пятницу на сайте регионального управления.

Согласно документу, подписанному 16 апреля, руководители религиозных организаций всех конфессий Дагестана обязаны не допускать проведения обрядов и церемоний с присутствием людей и обеспечить "временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий".

Для проведения религиозных обрядов и церемоний должны использовать онлайн-трансляции, телевизионные сети и другие виды дистанционного общения.

Кроме того, главный санитарный врач региона обязал глав муниципалитетов с 16 по 30 усилить информирование граждан о необходимости соблюдения введенных ограничительных мероприятий, в том числе режима самоизоляции, "оказать содействие главам религиозных конфессий и объединений по трансляции религиозных обрядов посредством вещания в местных электронных СМИ, приостановить посещение гражданами кладбищ Республики Дагестан, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по захоронению и участия в захоронении".

Согласно этому постановлению, министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана поручено "усилить в СМИ разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, режима самоизоляции, в том числе о запрете посещения мечетей храмов, церквей, молитвенных домов, синагог и других религиозных организаций".

О ситуации

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Дагестане за сутки выросло на треть - с 154 до 213, в том числе у 23 детей. За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 59 человек, самому старшему пациенту 94 года, сообщил журналистам в пятницу ситуационный центр по противодействию распространению коронавируса в республике. Из 213 заразившихся 9 человек выздоровели, 9 умерли. В реанимации центра инфекционных болезней в настоящее время находятся 12 человек, в их числе 10-месячный ребенок. За всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Всего, по данным центра, обследованы 8 782 человека, на домашней изоляции находятся 2 тыс. 159 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.