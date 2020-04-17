Здание Ингушского театра юного зрителя капитально отремонтируют в течение трех лет

МАГАС, 17 апреля. /ТАСС/. Капитальный ремонт Ингушского театра юного зрителя (ТЮЗ) проведут в течение трех лет по нацпроекту "Культура", общий объем финансирования составит около 135 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра культуры Ингушетии Рустам Таркоев.

"Проект предусматривает в течение трех лет работы по реконструкции здания Театра юного зрителя, создание условий для реализации творческих проектов. <…> Сейчас в этом здании помимо ТЮЗа функционирует Русский государственный музыкально-драматический театр. В рамках реализации национального проекта "Культура" <…> мы проводим капитальный ремонт и переоборудование этого здания", - сказал Таркоев, добавив, что общий объем финансирования проекта предусмотрен в сумме около 135 млн рублей, включая строительный контроль и приобретение оборудования.

По словам замминистра, здание было построено в советское время, в нем располагался Дом культуры, некоторое время в нем размещалось Министерство культуры Ингушетии.

"В здании ранее проводился только косметический ремонт, однажды в нем произошел пожар, сейчас здание в довольно плачевном состоянии. Есть много нюансов, которые не позволяют театру полноценно функционировать и ставить те спектакли, которые хотелось бы. Технические возможности не позволяют разместить необходимое световое, звуковое оборудование. Мы проведем реконструкцию, которая хотя бы частично решит эти проблемы, облагородим прилегающую территорию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в республике обсуждаются планы по строительству нового театрального здания, однако конкретные сроки реализации такого проекта пока не определены. "Но даже когда такой театр будет построен, нынешнее здание ТЮЗа сохранит свое назначение как объект культуры - в нем сможет находиться, например, концертное учреждение", - уточнил заместитель министра.

Республиканский ТЮЗ был образован в 1993 году как Ингушский театр кукол. Первый театральный сезон был открыт 23 марта 1994 года в ДК "Красной армии" станицы Орджоникидзевской (сейчас - город Сунжа), где театр находился до 1999 года. В 1998 году реорганизован в Театр юного зрителя.