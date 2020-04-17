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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

Перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим спецпропуска

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Перемещение разрешено только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам, а также имеющим специальные пропуска, сообщил он в пятницу на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Оперативный штаб рекомендует, а я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеют спецпропуска от оперативного штаба. Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы", - заявил Кадыров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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