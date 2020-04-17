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Пандемия коронавируса нового типа

В Пятигорске, где ввели карантин, пропуска будут доставлять на дом

Также в Пятигорске создан единый кол-центр по вопросам соблюдения режима карантина

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Пропуска, дающие право перемещаться по городу, жителям Пятигорска, в котором ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса, будут доставлять на дом. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"Не нужно, чтобы люди приходили в администрацию за пропусками. Не надо устраивать столпотворения. Работайте в заявительном порядке: получайте от заявителей вопросы и привозите пропуска непосредственно им", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что для обеспечения этой работы глава края направил в Пятигорск машины правительства Ставропольского края. По данным пресс-службы, глава края поручил продлить предусмотренный для замены пропусков срок до 24 апреля.

Кроме того, по информации пресс-службы городской администрации, в Пятигорске создан единый кол-центр по вопросам соблюдения режима карантина. "С сегодняшнего дня закрываются въезды в город - все, кроме шести, где разрешен въезд только машинам полиции, скорой помощи, пожарной службы, а также транспорту, обеспечивающему выполнение неотложных жизнеобеспечивающих функций. Речь идет о перевозке продуктов питания, товаров первой необходимости, грузов для организаций, чья деятельность является критически важной для жизнедеятельности города", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ночное время автодвижение по улицам Пятигорска будет полностью остановлено. С 19 апреля будут закрыты продовольственные рынки, а продуктовые магазины продолжат свою работу. "Каждый, кто занимается доставкой, должен быть в утвержденном списке, под контролем, каждый должен понимать меру своей ответственности. Вместе со специалистами Роспотребнадзора будем следить за соблюдением курьерами доставки всех санитарных норм и правил", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы города Льва Травнева.

О коронавирусе

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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