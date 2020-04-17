В Архангельской области закрыли все ледовые переправы и зимники

АРХАНГЕЛЬСК, 17 апреля. /ТАСС/. Все ледовые переправы и зимние сезонные дороги (зимники) закрылись в Архангельской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в центре управления движением "Архангельскавтодора".

"На сети региональных автодорог Архангельской области закрыты все ледовые переправы и зимники", - сказали в центре управления движением.

Всего в регионе действовало 48 ледовых транспортных переправ. Зимники и переправы закрыты несколько раньше обычных сроков, поскольку ледоход на реках региона начался примерно на две недели раньше среднемноголетних значений.

Сейчас голова ледохода на Северной Двине находится в 411 км от Архангельска. Подход ледохода к городу ожидается 25 апреля, обычный срок - 3 мая.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский оценил прохождение ледохода, совершив облет наиболее проблемных участков Северной Двины. "На сегодняшний день очевидно, что обстановка благоприятная, и мы не прогнозируем никаких рисков, связанных с прохождением ледохода и паводка", - приводит пресс-служба администрации региона слова Цыбульского.

Самый сложный участок находится в районе деревни Черный Яр Приморского района, где наблюдается большое скопление льда в русле Северной Двины. Там работают ледоколы и группа взрывников, которые проводят работы по вскрытию пробки.