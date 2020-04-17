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Более 16 млрд рублей выделят в Чечне на реализацию нацпроектов в 2020 году

Средства предусматривают строительство 216 объектов на территории региона

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Чеченской Республике, составил более 16 млрд рублей в 2020 году. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Не смотря ни на что, идет активная работа по реализации национальных проектов, заключено 48 соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета. Общий объем предусмотренных средств - 16 млрд 321 млн рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение - более 7,3%. Это очень хороший результат по сравнению с другими регионами. Средства также предусматривают строительство 216 объектов на территории региона", - отметил Хучиев, добавив, что задействованные в реализации нацпроектов работники, внесены в указ главы Чечни и могут передвигаться по региону в условиях режима самоизоляции.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

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РоссияСКФОЧечня
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