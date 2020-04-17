Личные подсобные хозяйства помогут обеспечить регионы СКФО сельхозпродукцией при пандемии

Владельцы подсобных хозяйств возделывают огороды и закладывают сады, рассчитывая направить существенную часть урожая на продажу. Для реализации продукции подсобных хозяйств в этом году придется искать дополнительные каналы - некоторые из них уже сейчас осваивают возможности продажи своей продукции через интернет и соцсети.

НАЛЬЧИК, 17 апреля. /ТАСС/. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в регионах Северного Кавказа, где более половины территории приходится на сельские районы, в условиях пандемии коронавируса способны обеспечить производство существенной части сельхозпродукции для собственного потребления и реализации, считают опрошенные ТАСС представители органов власти и эксперты отрасли.

Ситуация с распространением коронавируса и связанные с этим ограничения практически не отразились на весенних посевных работах, в том числе в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), считает учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. "Еще не было карантина - все успели закупить. Сев идет в штатном режиме никаких проблем нет, а вот осенняя посевная вызывает вопросы, потому что неизвестно, какая будет ситуация", - сказал ТАСС Гавриленко. Он отметил, что в целом владельцы ЛПХ оказались гораздо менее защищены по сравнению с крупными хозяйствами, многие из которых включены в региональные списки системообразующих предприятий.

При этом, по его словам, сокращение рынка сбыта подталкивает владельцев ЛПХ к поиску новых путей реализации. "Известны многие случаи, когда люди организовываются и пытаются выходить в онлайн, более активно пытаются наладить реализацию своей продукции с помощью интернета, создают группы в мессенджерах, в социальных сетях", - отметил Гавриленко, добавив, что в любом случае владельцы небольших хозяйств смогут обеспечить продукцией самих себя и реализовать ее как минимум в пределах своего населенного пункта.

Одна из жительниц селения Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии рассказала ТАСС, что в этом году продолжит работать на своем приусадебном участке, как и раньше. "У нас много земли, сажаем картофель, капусту, зелень, есть клубника. Кроме того, у нас большой яблоневый сад, слива, абрикос, смородины много - все это мы ежегодно возделываем. В прошлом году мало посадили картофеля, нам самим хватает, но в этом году решили всю площадь засадить. В этом году яблоки быстро смогли продать, смородина тоже ежегодно продается, это приносит не то чтобы большой доход, но мы сами ни в чем не нуждаемся", - рассказала жительница селения.

В хозяйстве женщины есть корова, иногда ей и ее семье удается продать излишки сыра. "В этом году время весенних работ совпало с карантином, который мы всей семьей проводим в огороде. Мы видели много кризисов, и этот переживем", - добавила собеседница агентства.

Владелец личного подсобного хозяйства в Дербентском районе Дагестана, который в этом году выращивает помидоры и огурцы, сообщил ТАСС, что практически вся выращиваемая им продукция идет на реализацию. "Изначально мы сажаем столько, чтобы можно было не только свою семью прокормить, но и продать, и заработать на этом - от урожая зависят наши доходы на целый год. По опыту прошлых лет при высокой урожайности, особенно овощей, возникают трудности с реализацией продукции и проблема низкой цены. Нет налаженной системы хранения, реализации такой сезонной продукции, как овощи, фрукты, это все в итоге отражается и на реализации, и на цене", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проблемы с закупкой необходимого посадочного материала и удобрений в этом году не возникли, поскольку в основном это все было закуплено до введения каких-то ограничений. По его словам, пандемия и связанные с ней ограничения несколько осложнили работу, но на объемы производства, скорее всего, не повлияют. "Планы по посадке овощей были определены еще зимой", - подчеркнул он.

Яблоко - социальный продукт

На Ставрополье многие владельцы ЛПХ возделывают сады суперинтенсивного типа - в этом году в рамках краевой программы по поддержке суперинтенсивного садоводства планируется заложить 200 таких садов. По словам председателя совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья" Айдына Ширинова, у тех, кто занимается садоводством, проблем с самоизоляцией нет. "Вторая задача у этой программы - занятость на селе, мы решаем эту проблему. Занятость не одного человека, а целой семьи вокруг этого сада", - сказал он.

Ширинов также подчеркнул, что продукция местами выращивается в промышленных масштабах. "С 10 соток человек может убрать продукции на 300-500 тыс. рублей, это хорошая прибавка к пенсии, не считая того, что он целый день чем-то занимается", - пояснил он.

По его мнению, в садоводстве остановить процесс нельзя. "С коронавирусом или без, люди хотят прийти в магазин и купить свежие яблоки, без них невозможно, яблоко сегодня - это социальный продукт, он находится в социальной корзине. Мы остановить этот процесс не можем. То, что мы делаем сегодня в саду, мы делаем это для завтрашнего дня", - сказал собеседник агентства.

Программу по обустройству мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах в этом году намерены реализовать в трех районах Карачаево-Черкесии. Районы, в которых будут заложены сады, отберут по итогам конкурсного отбора. Согласно программе, на территориях ЛПХ будут высажены яблоневые сады площадью 10 соток каждый, с каждого дерева планируется получать 20 кг в год. "Реализация программы дает возможность сельскому населению работать и зарабатывать на своей земле, занимаясь любимым делом", - отметили в пресс-службе правительства КЧР.

Засеять каждый огород

Власти регионов Северного Кавказа убеждены, что ЛПХ способны стать серьезным подспорьем для пополнения продовольственных запасов в период пандемии. В частности, в Чеченской Республике планируют направят порядка 30 млн рублей на приобретение семян для тех, кто планируют развивать личные подсобные хозяйства в режиме самоизоляции. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике "ни один огород не должен оставаться незасеянным".

По словам председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева, пахотные работы этой весной уже проведены на территории более 55 тыс. га - это почти 79 тыс. участков. "За счет внебюджетных средств населению планируется оказать помощь в приобретении семян, в том числе бахчевого набора и овощей. Проводится работа по выявлению потребностей. Развитие и поддержка личного подсобного хозяйства поможет созданию продовольственных запасов в регионе в условиях всеобщей самоизоляции", - сказал Хучиев.

В Ингушетии в Ассоциации фермеров выкупили у одного из фермеров и раздали малоимущим и многодетным семьям более шести тонн картофеля для посадки. "Урожаем они смогут распорядиться по своему усмотрению - оставить себе, продать, раздать родственникам", - сказал ТАСС руководитель Ассоциации фермеров региона Магомед-Гирей Аушев.

По его словам, главы трех муниципалитетов собрали списки малоимущих в своих населенных пунктах, чтобы ассоциация смогла оказать им адресную помощь. "Из общего объема семян у нас получилось более 150 сеток-мешков картофеля, их получили более 70 семей. В условиях пандемии, когда некоторые люди остались без заработка, такая помощь не будет лишней, тем более в Ингушетии картофель является одним из самых популярных овощей", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что такая помощь позволит людям прокормить свои семьи экологически чистым продуктом, а также даст возможность заработать на реализации урожая.

В Северной Осетии в условиях малоземелья относительно небольшое количество ЛПХ, и в условиях пандемии коронавируса их вряд ли их станет больше, сказал ТАСС замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ибрагим Рубаев. Однако он подчеркнул, что региональные власти оказывают владельцам ЛПХ помощь в виде субсидий, бесплатно предоставляют теплицы для выращивания овощей, а также организуют в районах пункты искусственного осеменения крупного рогатого скота.