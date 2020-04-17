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Бывший руководитель Пятигорска Травнев назначен и.о. главы города

Проведение конкурса на должность главы города назначено на 14 мая

ПЯТИГОРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Лев Травнев, который до 2017 года 11 лет руководил Пятигорском Ставропольского края, назначен и.о. главы города, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации. Андрей Скрипник 16 апреля написал заявление об отставке с поста главы Пятигорска.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание думы города Пятигорска, один из поводов для созыва - поданное главой города Андреем Скрипником заявление о досрочном прекращении полномочий, которое поступило 16 апреля <…> Депутаты приняли решение о том, что временно исполнять полномочия главы Пятигорска будет первый заместитель главы администрации города Лев Травнев до дня вступления в должность следующего главы, избранного думой города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дата проведения конкурса определена - 14 мая 2020 года.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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