Трансляцию телеуроков начнут три региональных телеканала Ставрополья

В Ставропольском крае зарегистрировано 155 случаев коронавируса, до 30 апреля в регионе установлен режим всеобщей самоизоляции. Каникулы в крае были продлены, с 13 апреля школы возобновили работу, перейдя на дистанционный формат.

"В семьях разные технические возможности. Поэтому с 20 апреля на региональных телеканалах "Свое ТВ", "Кавказ-24", "АТВ" начнут показывать короткие (15 минут) ежедневные уроки для тех, кто не может воспользоваться онлайн-ресурсами <…> Лучшие учителя края в процессе таких занятий не только объяснят наиболее сложные темы, но и помогут школьникам и их родителям сориентироваться в логике изучаемых предметов", - говорится в сообщении.

Запись видеоуроков по русскому языку, математике, иностранным языкам, истории, обществознанию, химии, биологии и окружающему миру идет на базе краевого института развития образования. На телеканале "Свое ТВ" уроки будут начинаться в 08:45 мск и заканчиваться в 12:05 мск.

"Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил записать серию таких уроков, поскольку не у всех ребят в крае есть техническая возможность учиться дистанционно. Мы на это предложение откликнулись с готовностью, за неделю мы перестроили сетку вещания, выделили по два часа пять дней в неделю на уроки, консультируем педагогов по созданию видеозаписи уроков", - рассказал ТАСС руководитель телеканала Алексей Папченя.

В школах Ставрополья учатся порядка 300 тыс. учеников, около 20 тыс. из них в настоящий момент не могут зарегистрироваться на образовательных площадках в интернете. "Мы изначально думали, что формат телеуроков будет востребован у старшеклассников, которые готовятся к сдаче единого и основного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Оказалось, что такие уроки интересны и малышам, занятия рассчитаны на детей, начиная с четвертого класса. Если будет необходимость, будем расширять этот формат", - отметил Папченя.