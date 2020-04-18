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В Карачаево-Черкесии в 2020 году намерены построить и отремонтировать 11 домов культуры

Их оборудуют зрительными залами на 250 мест

ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Культура" в 2020 году планируют построить и отремонтировать 11 домов культуры, сказали ТАСС в Министерстве экономического развития региона.

"В рамках реализации национальных проектов в текущем году будут выполнены мероприятия по строительству и реконструкции 11 домов культуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы и правительства КЧР, новые дома культуры будут оборудованы зрительными залами по 250 мест, а также залами для занятий танцами и музыкой, обучения игре на национальных инструментах. Дома культуры будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

В рамках нацпроекта в 2019 году было начато строительство и реконструкция сельских домов культуры в аулах Бесленей, Адиль-Халк, Каменномост, Эльбурган, Койдан, селах Учкекен, Счастливое и Курджиново и в станице Сторожевая.

Нацпроект "Культура" состоит из подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить из федерального бюджета 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд. Наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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