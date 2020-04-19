Нижегородские школьники создали модель беспилотной грузовой платформы для освоения Арктики

ТАСС, 19 апреля. Учащиеся Нижегородского детского речного пароходства разработали модель амфибийной беспилотной грузовой платформы для освоения шельфа Арктики. В управлении задействованы шнековые винты, которые позволяют платформе перемещаться во всех направлениях, рассказал ТАСС директор Нижегородского детского речного пароходства Владимир Дьяков.

"Мы разработали модель грузовой платформы для освоения шельфа Арктики. Ее особенности в том, что, во-первых, она беспилотная, а, во-вторых, амфибийная, то есть может выходить на берег с помощью специальных поворотных шнековых винтов", - отметил Дьяков.

Он добавил, что в случае доработки проекта и создания рабочего прототипа, такая платформа может заменить авиацию, которую используют для доставки грузов в Арктике. "В Арктике таких платформ нет, грузы доставляются вертолетами или другими способами. Наша разработка решает проблему доставки грузов на необорудованный берег, где отсутствует причальный фронт", - пояснил собеседник.

Как устроена платформа

По словам Дьякова, поворотные шнековые винты обеспечивают платформе высокую маневренность. На воде они поворачиваются вдоль корпуса, за счет них платформа осуществляет движение. При выходе на берег шнеки разворачиваются перпендикулярно ходу платформы, и выполняют функцию колесной пары - благодаря этому платформа выкатывается на берег, куда необходимо доставить груз, даже несмотря на то, что он не оборудован подходящей инфраструктурой. "За счет того, что шнеки поворотные, платформа может двигаться во всех направления - вперед, назад, вправо, влево и по диагонали", - добавил Дьяков.

Модель платформы имеет три режима управления: автоматический - самостоятельное движение по заданным координатам, полуавтоматический, который предполагает участие оператора на некоторых этапах движения, и ручной - дистанционное управление. "Наша разработка предусматривает все режимы управления", - заметил директор Нижегородского детского речного пароходства.

В Нижегородском детском речном пароходстве сделали расчеты, каким должен быть рабочий прототип платформы: 18 м длиной, около 9 м шириной и свыше 2 м высотой. Модель, которую разработали школьники, выполнена в масштабе 1 к 60.