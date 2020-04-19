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Около 15 млн рублей выделили на закупку оборудования для сахарного завода в Чечне

Помощник министра сельского хозяйства региона Турпал Каимов сообщил, что это позволит произвести более 6 тыс. тонн сахара

ГРОЗНЫЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в регионе сахарному заводу в городе Аргун на подготовку к производству более чем 6 тыс. тонн сахара. Об этом ТАСС сообщил помощник министра сельского хозяйства региона Турпал Каимов.

"В целях подготовки предприятия к работе и обеспечению населения республики продукцией собственного производства, а также формирования части необходимого продовольственного запаса сахара-песка из республиканского бюджета выделено 15 млн оборотных средств на закупку вспомогательного сырья и материалов. Это позволит переработать 60,0 тыс. тонн сахарной свеклы и произвести более 6 тыс. тонн сахара, самообеспеченность республики данной продукцией составит более 20%", - сказал Каимов.

По его словам, под урожай 2020 года запланированная площадь сева сахарной свеклы в республике составляет 2400 га. "Уже засеяно 2000 га сахарной свеклы, работы по севу данной культуры в хозяйствах республики продолжаются", - добавил он.

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе разработана программа по повышению самообеспеченности республики основными видами сельхозпродукции. Правительством региона направлено 33 млн рублей на приобретение семян для раздачи жителям региона с целью развития личного подсобного хозяйства. При поддержке властей вспахано почти 79 тыс. участков.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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