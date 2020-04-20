В Карачаево-Черкесии выписан первый пациент, выздоровевший после коронавируса

ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Первый пациент выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Карачаево-Черкесии, пролечившись 14 дней, сообщил в понедельник региональный Минздрав в Instagram.

"Первое выздоровление зараженного COVID-19 пациента в Карачаево-Черкесии подтверждено лабораторно. Спустя 14 дней лечения в изоляции два теста на коронавирусную инфекцию, взятые у больного с разницей в сутки, показали отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Это женщина, которая со дня постановки диагноза находилась в домашней изоляции под наблюдением врачей и получала необходимое лечение. "Болезнь протекала без клинических симптомов. Прогрессирования заболевания и ухудшения состояния не наблюдалось", - уточнили в министерстве.

По последним данным, в республике всего подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, 24 из них госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре. Остальные проходят лечение в изоляции и находятся под наблюдением врачей.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.