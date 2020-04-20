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Власти Архангельской области выделят 150 млн рублей на ремонт дорог

Врио губернатора Александр Цыбульский заявил, что его совершенно не устраивает качество дорог в регионе

ТАСС, 20 апреля. Власти Архангельской области в 2020 году дополнительно выделят 150 млн рублей на ремонт дорог. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский, выступая на онлайн-конференции.

"Дороги, по которым и я езжу на автомобиле, меня совершенно не устраивают. Я считаю, что качество дорог очень плохое. Сегодня дал поручение [правительству региона] выделить дополнительно 150 млн рублей на то, чтобы привести в нормативное состояние дороги, которые в первоочередном порядке нуждаются во внимании", - отметил он.

Как сообщалось, власти Архангельской области за шесть лет планируют почти в два раза увеличить число региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии. Соответствовать требованиям к 2024 году будут более 29 % трасс.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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