МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье может подтопить 133 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях Якутии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В зону возможного подтопления в Якутии могут попасть - 133 населенных пункта в 24 муниципальных образованиях с населением более 47 тыс. человек. Согласно прогнозам максимальные уровни весеннего половодья в регионе ожидаются близкими к средним многолетним значениям", - сказали в МЧС.

Специалисты вычислили 53 участка на реках региона, где могут образоваться ледовые заторы. На реках Лена, Колыма, Алдан, Амга, Нюя и Токко проведут ослабление льда. "Согласно плану на сегодняшний день зачернено порядка 89% льда на 70 участков объемом 699 гектар и проведена распиловка льда на семи участках объемом 41 км", - уточнили в ведомстве.

Также на некоторых участках проведут взрывные работы, создан запас взрывчатки в количестве 24 тонн.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилых домов. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Была создана группировка системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из 16,5 тыс. человек, задействовано 2,1 тыс. единиц техники.