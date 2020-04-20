На Ставрополье планируют построить четыре новые школы

ПЯТИГОРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Новые школы в Ставрополе, Ессентуках и Михайловске планируют построить в 2020 году, строительство еще одной школы в Лермонтове запланировано на 2021 год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора.

"На сегодня в Министерство просвещения РФ направлены заявки на 4 объекта. Это школы на 900 мест в Ставрополе, Ессентуках и Михайловске, строительство которых должно начаться в текущем году. А также школа в городе Лермонтове на 500 мест с началом строительства в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава края Владимир Владимиров поставил задачу максимально оперативно отработать вопросы подготовки проектно-сметной документации, прохождения всех необходимых экспертиз и проведения торгов.

"В сегодняшних непростых условиях у нас есть возможность начать строительство сразу четырех школ. Мы обязаны ее использовать и провести все работы в отведенные сроки. Школы в Ставрополе, Ессентуках и Михайловске должны открыть свои двери уже 1 сентября 2021 года", - приводятся в сообщении слова Владимирова.