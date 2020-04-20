Студенты создадут видеоролики о Кирове в годы войны

КИРОВ, 20 апреля. /ТАСС/. Студенты Вятского государственного университета создадут серию видеороликов о жизни города Кирова в годы Великой Отечественной войны, а также присоединяться к акции "Бессмертный полк-онлайн", сообщила в понедельник начальник управления информационной работы и коммуникаций вуза Мария Садакова-Ильина в ходе видеоконференции главы региона Игоря Васильева со студентами.

"С сегодняшнего дня запускаем акцию - делаем видеоролики о Кирове в годы Великой Отечественной войны. Возможно, будет "Бессмертный полк-онлайн", наши студенты начинают делать в соцсетях [видеоролики] про своих бабушек, дедушек", - рассказала Садакова-Ильина.

Губернатор идею поддержал. "Это здорово, интересно и доступно, это хорошая идея - сделать память о предках доступной для всех, в том числе в соцсетях", - сказал глава региона Игорь Васильев. Он отметил, что пока в регионе не принято решение по проведению ежегодной акции "Бессмертный полк".

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация вмешалась в планы по подготовке к празднованию Дня Победы не только в пределах нашей страны, но и всего мира. В связи с этим президент РФ принял решение о переносе даты проведения торжественных мероприятий на более поздний срок, сейчас этот вопрос активно обсуждается. После утверждения соответствующего указа президента будет принято решение о праздновании 9 мая в Кировской области", - сказал Васильев.

В воскресенье врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей организовать "Бессмертный полк" в социальных сетях, записав видео о родственниках-героях. На своей странице в Instagram он рассказал о своем дедушке Федоре Григорьеве, который ушел на фронт в первый день войны, был назначен сапером в инженерные войска, боевое крещение и первое ранение получил под Смоленском, а после лечения в госпитале вернулся на фронт, сражался под Москвой и был комиссован после второго тяжелого ранения. В свою очередь Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, предложил перенести акцию "Бессмертный полк" в дома горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.

Вятский государственный университет основан в 1963 году, в 2001 году университету присвоен статус классического. ВятГУ - один из региональных опорных университетов, насчитывает девять институтов.