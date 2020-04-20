В Петербурге к 75-летию Победы завершат благоустройство памятных мест и мемориалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга завершат работы по благоустройству памятных мест и мемориалов города к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До конца апреля планируется завершить сезонные работы на главном мемориале - Пискаревском мемориальном кладбище, которому 9 Мая исполнится 60 лет, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Всего на территории Санкт-Петербурга расположены 28 военных мемориальных кладбищ, семь памятников, шесть бюстов, 20 мемориальных досок, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, а также филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга - Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

"Город приводит в порядок мемориалы Великой Отечественной войны. На Пискаревском мемориале проводятся сезонные работы по благоустройству. До конца апреля планируется убрать прошлогоднюю листву, провести дератизацию и противоклещевую обработку всей территории, обрезку деревьев и кустарников, обработать растения от болезней, покрасить люки и подставки под венки", - говорится в сообщении.

У монумента "Мать-Родина", Вечного огня, на Аллее памяти и у близлежащих прудов к знаменательной дате планируется высадить 45 тыс. цветов - виола, бегония, гортензия, тюльпаны. Накануне праздника будет установлено 96 цветочных композиций и 24 гирлянды у монумента, Вечного огня и на центральной аллее.

Планируется привести в порядок 102 гранитные плиты, 6 тыс. надмогильных камней на индивидуальных воинских захоронениях, дорожки, фасады, забор, плафоны уличного освещения, а также сам монумент "Мать-Родина". На всех кладбищах, где есть воинские захоронения, идут работы по уборке территории, вывозу мусора, покраске ограждений и раковин, помывка обелисков, обновление надписей на памятниках и стелах. В конце апреля начнутся работы по озеленению братских захоронений и высадке цветочной рассады. Работы планируется завершить к 4 мая.

На Серафимовском кладбище к 5 мая завершатся работы по покраске металлических ограждений, очистке гранитных частей Мемориала защитникам и жителям блокадного Ленинграда "Вечный Огонь". Специалисты очистят стелы, покрасят нижнюю часть бетонных оснований на всех воинских площадках. До 28 апреля специализированные службы завершат реконструкцию систем газоснабжения и реконструкции горелок "Огней памяти" на Балканском Воинском кладбище, Казанском кладбище, мемориале "Красная слобода" на Свято-Троицком кладбище, а также на Сестрорецком кладбище и воинских братских захоронениях на Песочинском кладбище.

Световое сопровождение Дня Победы

Компания по организации наружного освещения в Санкт-Петербурге "Ленсвет" совместно с Городским центром рекламы и праздничного оформления 10 апреля восстановила цифровые надписи "1941" и "1945" на крышах зданий на Площади Мужества, конструкции которых находились в аварийном состоянии.

В преддверии 75-й годовщины Победы предприятие обновит и художественную подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Для равномерного распределения света по всей 48-метровой стеле будет применяться больше светового оборудования меньшего электропотребления.