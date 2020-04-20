Поисковики обнаружили останки 31 красноармейца в Орловской области

ОРЕЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Останки 31 красноармейца обнаружены в Новосильском районе Орловской области в рамках подготовки к "Вахте памяти 2020". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Орловской области.

"Судебные приставы УФССП России по Орловской области в составе Орловской региональной поисковой общественной организации "Отечество" совместно с членами поискового отряда "Неручь" ведут активную работу по подготовке к проведению весеннего этапа "Вахты памяти 2020". Поисковые работы проходят на территории Новосильского района Орловской области <…> В результате нескольких разведывательно-поисковых выездов исследовано несколько гектаров площадей - земель сельскохозяйственного назначения, подняты останки 31 бойца", - говорится в сообщении.

Поисковики приступили к раскопкам месяц назад, именно тогда были обнаружены останки первого солдата. После чего была проведена серия выездов, которые помогли проверить истории, описанные в архивах, привязать к местности результаты разведок. Расчистка и подъем останков проходится малыми группами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе регионального УФССП.

По территории Новосильского района во время Великой Отечественной войны проходила линия фронта, шли ожесточенные бои. Многие погибшие в этом районе до сих пор считаются пропавшими без вести. В августе 2003 года в районе был открыт военно-исторический комплекс "Вяжи", который включает в себя часовню в память о погибших воинах, стелу с наименованиями фронтов, армий и дивизий, мемориальные плиты с именами погибших, скульптуру скорбящей матери на братском захоронении и смотровую площадку.