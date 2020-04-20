Архивы регионов России пополнят базу о войне сведениями о помощи фронту

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Государственные архивы в российских регионах пополнят комплекс документов о Второй мировой войне, который формируется по поручению президента РФ Владимира Путина, материалами о деятельности партизан, работе предприятий в тылу, о расследовании злодеяний, совершенных карателями в годы оккупации территорий. О работе над архивными документами и систематизации базы данных рассказали корреспондентам ТАСС представители региональных архивов.

Президент в послании Федеральному собранию объявил о необходимости создания в России крупнейшего и самого полного комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для российских граждан, и для всего мира. Он дал поручение правительству РФ и главам регионов к 20 апреля доложить о работе над созданием такого комплекса и продолжить эту работу в дальнейшем.

Содержание региональных архивов напрямую связано с историей конкретной территории в период с 1941 по 1945 год. Например, в архивах Псковской области представлено много материалов о злодеяниях, совершенных карателями в годы оккупации региона. Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освободить его удалось только 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. На территории Псковской области в период оккупации действовало несколько концентрационных лагерей.

"Учитывая, что область практически с самого начала до самого конца войны была оккупирована, то в основном это документы о расследовании злодеяний, совершенных в годы Великой Отечественной войны: это зверства, угон в рабство, расстрелы, уничтожения школ, больниц. У нас присутствуют документы личного характера. Есть документы, которые можно назвать трофейными: они остались от оккупационных властей, на немецком языке", - пояснил ТАСС директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

В конце 2019 года УФСБ России по Псковской области обнародовало рассекреченные материалы уголовного дела о массовых убийствах в концентрационном лагере для военнопленных в поселке Моглино, где во время Великой Отечественной войны от рук эстонских карателей погибли порядка 500 человек. Цифровые копии документов разместят на сайте безсрокадавности.рф.

Без срока давности

Проект "Без срока давности" направлен на сохранение исторической памяти о трагедии жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

В этом проекте участвуют многие регионы, включая Новгородскую область, которая была в оккупации два с половиной года. В фондах Госархива Новгородской области и Госархива новейшей истории Новгородской области хранятся свидетельские показания, информация о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

Значительная часть территории современных Новгородской и Псковской областей в 1940-е годы входила в состав Ленинградской области. Ленинградский областной государственный архив в Выборге также собирает во взаимодействии с Архивным комитетом Санкт-Петербурга материалы для многотомного сборника "Без срока давности".

"До 30 апреля 2020 года должен быть сформирован историко-документальный контент на базе материалов региональных архивов с комментариями и археографическим описанием. В основном выявление документов по данной тематике завершено и проводится научная обработка текстов. Выявлено более 150 документов", - сообщили ТАСС в Архивном управлении Ленинградской области.

В Крыму с помощью архивистов МВД и ФСБ выявлено более 150 новых документов, касающихся оккупации, часть из них будет опубликована в этом году. "Будут представлены доклады как самой оккупационной администрации, так и донесения советской разведки, партизан о положении дел на оккупированной территории Крыма", - рассказала ТАСС заместитель председателя Госкомитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.

В Ростовской области при обработке документов в рамках проекта "Без срока давности" были выявлены захоронения в 33 городах и районах. Эти документы оцифрованы и переданы поисковикам для поиска захоронений, сообщила представитель регионального комитета по управлению архивным делом Оксана Литвиненко. К ноябрю планируется издание регионального сборника, в который войдут документы об убийстве пионеров в Морозовском районе, пациентов психиатрических больниц в Ростове-на-Дону и Таганроге.

История в другом ракурсе

Специфическая подборка документов сформировалась в архивах Калининградской области, которая в прошлом являлась северной частью Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом (ныне Калининград) и была передана Советскому Союзу решением Потсдамской конференции 1945 года. Поэтому, как сообщил ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, в областном архиве и архивах муниципалитетов области отсутствуют документы, свидетельствующие о преступлениях немецко-фашистских захватчиков.

В то же время архивы региона хранят данные о военных действиях. "На этой территории ожесточенные бои проходили с 13 января по 25 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. Документальные свидетельства тех событий собраны в Государственном архиве Калининградской области", - сообщил Ермак.

Все для фронта

Регионы, территории которых не затронули военные действия, тем не менее хранят много материалов о своих героях, отправленных на фронт, а также о работе предприятий в годы войны и эвакуации жителей из других городов.

В Приморском крае нашлись фотографии, которые касаются помощи фронту, формированию танковой колонны "Приморский комсомолец", отправки на фронт формирований, рассказал ТАСС директор Государственного архива Приморского края Александр Видякин.

В Прикамье сформирован "Единый Пермский краевой банк информации по Великой Отечественной войне". С его помощью можно узнать о военнопленных Молотовской области (ныне Пермский край), добровольцах танковой бригады, изучить базу данных промышленных предприятий, которые были эвакуированы в регион в период Великой Отечественной войны, сообщила руководитель регионального Агентства по делам архивов Вера Никольская. В Саратовской области собирают информационные материалы о тыловом подвиге саратовцев и вкладе предприятий города в победу в Великой Отечественной войне.

В ХМАО запущен интернет-портал, где публикуются сведения о работе предприятий Югры периода с 1940-1946 годов, сообщила ТАСС руководитель службы по делам архивов Югры Юлия Дружинина. На территории региона действовали рыбоконсервные комбинаты, поставлявшие на фронт рыбную продукцию, было открыто 10 детских домов для размещения детей из блокадного Ленинграда.

Найти спустя 75 лет

Архивный комитет Санкт-Петербурга создает поисковые базы данных на основе фондов подведомственных ему учреждений. Уже действует база данных "Блокада Ленинграда. Эвакуация", благодаря которой пользователи могут самостоятельно найти информацию о своих родственниках, эвакуированных из блокадного города в 1941-1943 годах.

В 2019 году комитет приступил к созданию базы данных по гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда". "Реализация этого проекта потребовала тщательного изучения, сканирования большого объема документов различных организаций, учреждений города, осуществлявших представления к награждению ленинградцев, участвовавших в трудовой жизни города в период блокады. Запуск проекта предполагается в мае 2020 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе Архивного комитета.

Специалисты Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга работают над созданием электронного ресурса по делопроизводственным картотекам Ленинградского штаба партизанского движения.