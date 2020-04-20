В Ингушетии запустили онлайн-флешмоб для поддержки туристического бренда

МАГАС, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии запустил в регионе виртуальный флешмоб для поддержания узнаваемости туристического бренда республики в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Жители будут публиковать в Instagram фото и видео национальной атрибутики, танцев, блюд, чтобы привлечь к региону внимание потенциальных туристов, которые смогут посетить республику после окончания пандемии коронавируса.

"Пока туристическая отрасль стоит на паузе, но мы решили уже сейчас думать на перспективу, поскольку сейчас у людей много свободного времени, чтобы смотреть, узнавать новые края. Мы предлагаем подписчикам визуализировать всю нашу национальную аутентичность посредством фото- и видеоконтента и рекламированием бренда Ингушетии таким образом. Это позволит увеличить аудиторию и количество потенциальных туристов, которые сейчас могут заинтересоваться нами, а как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация - открыть для себя Ингушетию уже в реальности", - сказал ТАСС руководитель комитета Беслан Мизиев.

По его словам, самые интересные публикации будут размещены в официальном аккаунте комитета.

"По оценкам отраслевых экспертов при стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и мире, значительную популярность начнут набирать именно направления внутреннего туризма. В рамках флешмоба любой житель Ингушетии, не выходя из дома может продемонстрировать уникальный атрибут с национальной символикой: будь то сувениры в виде родовых башен или рукотворные изделия с национальной символикой, а в каждой ингушской семье есть атрибуты как материальные, так и духовные. Участники флешмоба могут продемонстрировать национальный танец, блюдо", - добавил собеседник агентства.

По информации комитета по туризму, в 2019 году Ингушетию посетили более 130 тыс. туристов из разных стран мира. В регионе для них действуют более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самая посещаемая туристами часть маршрутов пролегает по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, который расположен в горном Джейрахском районе республики. В музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются древние христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.