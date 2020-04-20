Платан возрастом более 270 лет в Дербенте номинирован на конкурс "Лучшее дерево России"

МАХАЧКАЛА, 20 апреля. /ТАСС/. Растущий во дворе построенной в VIII веке дербентской джума-мечети платан номинирован на конкурс "Лучшее дерево России". Возраст платана составляет свыше 270 лет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета по лесному хозяйству Дагестана (Даглесхоз).

"По решению комиссии комитета по лесному хозяйству Дагестана заявка на участие в престижном конкурсе "Лучшее дерево России" направлена и от нашей республики. Для участия в этом конкурсе дерево должно быть включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Пять деревьев из Дагестана включены в данный реестр, что позволяет им участвовать в конкурсе. Учитывая требования организаторов конкурса, в Даглесхозе выбрали номинантом на конкурс платан во дворе джума-мечети в Дербенте, возраст которого более 270 лет", - сказал представитель пресс-службы.

"Отличительная особенность данного конкурса состоит в том, что российское дерево года оценивается не по красоте, размеру или возрасту, а исходя из истории дерева и его связи с людьми, то есть в конкурсе организаторы ежегодно ищут дерево с самой интересной историей. А у нашего платана история достаточно богатая", - отметил собеседник агентства.

Временно исполняющий обязанности председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов считает, что участие в этом конкурсе "позволит привлечь внимание туристов к природным и историческим достопримечательностям края". "К тому же, победа в конкурсе предполагает определенное финансирование в целях защиты и охраны победителя конкурса", - приводит пресс-служба слова руководителя Даглесхоза.

Платаны восточные, находящиеся на территории джума-мечети в Дербенте, признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации. Такой статус платанам присвоили в рамках всероссийской программы "Деревья - живые памятники природы" в 2012 году.

Конкурс "Российское дерево года" является национальным отборочным этапом международного конкурса "Европейское дерево года". Участие в конкурсе принимают деревья, которые внесены в реестр старовозрастных деревьев России и имеют всероссийский статус "Дерево - памятник живой природы". В 2019 году победителем конкурса "Российское дерево года" стал тополь из Калмыкии.