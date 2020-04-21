Цены на социально значимые продукты в Приморье снизили на 20-30%

ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти региона запустили программу "Доступное Приморье", в рамках которой в 150 магазинах края можно купить социально значимые продукты, например, молоко, хлеб, мясо, на 20-30% дешевле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания", - процитировала пресс-служба слова министра промышленности и торговли края Сергея Калитина.

В программу вошли 24 продукта, в магазинах они обозначены логотипом "Доступное Приморье" и оранжевыми ценниками. Сегодня продукты по сниженным ценам можно приобрести в 150 магазинах крупных торговых сетей в 18 муниципальных образованиях края.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов начать мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.