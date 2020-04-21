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На Сахалине решили не отменять из-за коронавируса церемонию возложения цветов на 9 мая

Планы по украшению улиц в муниципалитетах также останутся в силе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области во вторник приняли решение провести в День Победы традиционную торжественную церемонию возложения цветов и венков на мемориале Славы в Южно-Сахалинске, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"В Сахалинской области отменили массовые мероприятия на майские праздники. Но по скорректированной программе 9 мая пройдет церемония возложения цветов и венков на мемориале Славы Южно-Сахалинска", - сообщили в пресс-службе. Планы по украшению улиц в муниципалитетах также останутся неизменны.

По данным областных властей, 9 мая всех ветеранов в регионе поздравят волонтеры. Добровольцы отправятся к ним по домам с праздничными продуктовыми наборами и с цветами, соблюдая меры противоэпидемической безопасности. Всего на островах 850 ветеранов. Акция "Бессмертный полк" пройдет в режиме онлайн по местному телеканалу. С раннего утра и в течение всего дня на домашних экранах сахалинцев и курильчан в тексте бегущей строки будут отображаться имена героев войны.

Как сообщили в правительстве региона, праздничный парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно проведут в привычном формате, когда в стране улучшится эпидемиологическая обстановка и будут отменены режимы самоизоляции. Конкретные сроки пока не прогнозируются. Региональные власти ожидают, что массовые мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех регионах одновременно.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405. Правительство РФ запустило ресурс "стопкоронавирус.рф" для информирования о ситуации в стране.

В настоящее время на территории Сахалинской области официально зарегистрировано 7 случаев заражения. Еще 12 человек ранее вылечились и были выписаны из больницы. Все пациенты выявлены на Сахалине, на Курилах случаев заражения не обнаружено. С 1 апреля на островах действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияСахалинская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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