В Хабаровском крае начали мониторинг качества воды в Амуре после аварии в Китае

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Эксперты начали отбор проб для оценки качества воды в Амуре из-за приближающегося к Хабаровску пятна отходов, которое спускается по реке после аварии на промышленном предприятии в Китае. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов региона Алексей Сабитов.

Аварийный сброс отходов производства молибденового рудника произошел в конце марта в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем. Этот крупнейший в провинции рудник принадлежит компании Yichun Luming Mining Co., Ltd. В результате аварии в реку Ицзими попали более 2,5 млн кубометров вод, загрязненных молибденом, нефтепродуктами и химическими веществами, применяемыми в процессе добычи молибдена. Затем отходы достигли реки Сунгари - притока Амура.

"Начался мониторинг качества воды. Пробы отбираются в шести точках: в основном русле Амура и в протоке Амурской - у берегов и на середине реки, у поверхности и на глубине", - сказал Сабитов, добавив, что анализ воды в реке проводится на выявление повышения концентраций разных веществ, в том числе молибдена и нефтепродуктов.

Молибден - это редкоземельный металл, в крупных концентрациях он опасен. Пока специалисты не прогнозируют превышения ПДК, однако власти готовятся к возможным негативным последствиям прохождения отходов.

Пятно отходов, уточнил Сабитов, уже находится в Амуре. К 23-25 апреля оно подойдет к Хабаровску. "Все предприятия, эксплуатирующие водозаборы, готовы, соответствующие реагенты для очистки воды закуплены", - сказал Сабитов.

Это не первый случай, когда аварийные ситуации на китайских предприятиях приводят к загрязнению Амура. В ноябре 2005 года авария на химическом заводе в городе Гирин в провинции Цзилинь привела к обширному загрязнению Амура ниже впадения Сунгари. Тогда по Амуру до выхода в море плыло так называемое бензольное пятно.