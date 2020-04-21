В Северной Осетии выдали помощь первым 152 семьям, потерявшим доход в самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили единовременную материальную помощь первым 152 семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции. Об этом сообщил во вторник глава республики Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram.

"Сегодня начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи ее уже получили. Работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям. Мы будем продолжать работу по оказанию поддержки малоимущим гражданам", - написал он.

Как пояснили ТАСС в министерстве труда и социального развития республики, помощь оказывается семьям, которые подают соответствующие заявления в органы власти. Они будут приниматься до 30 апреля. Материальную помощь в размере 3 тыс. рублей получат все семьи республики, которые будут признаны малоимущими.

Битаров назвал безответственным отношение к здоровью участников несанкционированного митинга, которой прошел 20 апреля во Владикавказе. "Группа людей проигнорировала режим самоизоляции и требования правоохранительных органов о его соблюдении, вышла на несанкционированный митинг. Прежде всего они подвергли опасности свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил глава республики. Он подчеркнул, что ограничительные меры будут смягчаться по мере улучшения эпидемиологической ситуации и призвал жителей Северной Осетии исполнять рекомендации по сохранению здоровья.

Митингующие 20 апреля собрались у здания Дома правительства в центре Владикавказа с требованием отменить режим самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтвердили, что Битаров, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции. В республике зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1075 человек.