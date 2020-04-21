Количество заявок на дальневосточный гектар в Забайкалье выросло за полгода почти на 30%

ТАСС, 21 апреля. Количество заявок на участие в программе "Дальневосточный гектар" в Забайкальском крае за полгода возросло почти на 30%. От желающих получить земельные участки поступило около 7,7 тыс. заявлений, в том числе это заявки из Амурской области, Хабаровского края, Якутии, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось с 1 августа 2019 года, с 1 февраля 2020 года воспользоваться гектаром в Забайкалье могут жители регионов Дальневосточного федерального округа.

"Около 7,7 тысячи заявлений поступило за время действия программы "Дальневосточный гектар" в Забайкалье. Порядка 4 тыс. проектов договоров сформировано и направлено гражданам", - сообщили в правительстве.

По состоянию на ноябрь прошлого года было зарегистрировано около 6 тыс. заявлений на дальневосточный гектар.

По данным Минприроды Забайкальского края, на участки на землях лесного фонда было подано чуть более 2 тыс. заявлений, из них около 600 аннулированы, так как заявители претендовали на участки, которые исключены из программы. Помимо жителей Забайкалья заявки, по данным регионального правительства, поступают из Амурской области, Хабаровского края, Якутии.

В Забайкальском крае для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона - 19,7 млн га. Наибольшей популярностью у желающих пользуются территории в пригороде Читы. С 1 августа 2020 года земля по программе "Дальневосточный гектар" станет доступна всем россиянам.