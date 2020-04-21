Каштановый лес высадят в Кавказском заповеднике в Международный день Земли

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Саженцы каштана посевного будут высажены в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике в Международный день Земли, который отмечают 22 апреля, для привлечения внимания общественности на проблему угрозы исчезновения этого аборигенного вида древесных растений на Кавказе. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе заповедника.

"Кавказский заповедник в этом году отметит праздник экологической акцией по высадке саженцев каштана на охраняемой природной территории. Тем самым мы планируем привлечь внимание общественности к одной из самых острых тем - угрозе исчезновения каштана посевного из естественных лесов Кавказа. Принятые меры по распространению коронавируса не позволяют провести акцию так масштабно, как было запланировано изначально. Однако посадить саженцы смогут сотрудники заповедника, волонтеры поселка Красная Поляна, а также представители СМИ", - сказали в пресс-службе, уточнив, что каштаны будут высаживаться участниками акции на эпидемически безопасном расстоянии друг от друга - около 7 метров.

На первом этапе высадят порядка 60 саженцев, для посадки выбран участок заповедного леса - место естественного произрастания этого вида - в долине реки Ачипсе. Акция, которая пройдет при финансовой поддержке одного из предпринимателей, имеет и просветительскую ценность. Сотрудники заповедника будут рассказывать всем гостям заповедника об истории каштана, его роли в экосистеме и жизни человека, необходимости восстановления и создания питомников генетического материала.

По данным ученых, в России площадь лесов с участием каштана посевного составляет более 78 тыс. га. Наибольшие площади каштановых древостоев сосредоточены в административных границах Краснодарского края, в лесном фонде этого региона, а также на землях Кавказского заповедника и Сочинского национального парка. Каштан - это не только очень крепкое и мощное дерево, высота которого достигает 40 метров, диаметр ствола - до двух метров, но и настоящий долгожитель. Возраст некоторых деревьев - около 1000 лет.

О Международном дне Земли

Международный день Земли был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Основной его целью является привлечение внимания общества и каждого человека к проблемам планеты, к вопросам сохранения окружающей среды. В России в этот праздник проводятся различные экологические мероприятия и акции, в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.