В КБР проводят берегоукрепительные работы на опасных участках

НАЛЬЧИК, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты проводят берегоукрепительные работы на семи опасных участках в Кабардино-Балкарии (КБР) для предупреждения паводков, в зону возможного затопления в республике попадает около 60 населенных пунктов. Об этом ТАСС рассказал начальник главного управления МЧС по региону Михаил Надежин.

"В настоящее время основные усилия направлены на проведение берегоукрепительных, руслорегулировочных работ на семи наиболее опасных участках. Несмотря на ограничения из-за коронавируса работы по строительству берегоукрепительных сооружений продолжаются. Введен масочный режим", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в случае продолжительных осадков, возможно возникновение остропикового половодья на реках Малка, Чегем, Черек, Терек и других реках. В результате чего в зону подтопления могут частично попасть территории, в том числе Нальчик и Прохладный, а также Прохладненский, Майский, Баксанский, Чегемский, Черекский, Эльбрусский, Зольский и Лескенский муниципальные районы.

Надежин подчеркнул, что по наихудшему сценарию развития событий в зону возможного затопления в республике попадает 59 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. По словам собеседника агентства, наиболее опасный период еще впереди. "Ситуация будет зависеть от погодных условий. Если будет пасмурная погода, то снеготаяние в горах будет медленным и уровень воды резко не повысится, а если будет резкое потепление и ледники будут интенсивно таять, то это даст серьезный расход воды, также наслоение в виде обильных дождей может значительно осложнить ситуацию с паводками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшую угрозу представляет паводок "дождевого генезиса, то есть сточные воды с окрестных возвышенностей". "Именно ими обусловлено подтопление территорий населенных пунктов", - пояснил он.

Надежин отметил, что в регионе проводится непрерывный мониторинг уровня воды в реках и в целом паводкоопасной обстановки. Кроме того, по его словам, на особом контроле МЧС России находится ледниковый комплекс Башкаринских озер. "Озера в настоящее время находятся подо льдом. Мониторинг ситуации на участке Башкаринских озер и ледника Башкара проводится в постоянном режиме", - сказал он.

О ситуации в регионе

В республике в целях обеспечения контроля за гидрологической обстановкой функционируют 11 стационарных гидропостов, все они функционируют в рабочем режиме. По данным Гидрометцентра КБР, уровень рек в пределах нормы, неблагоприятных отметок не достигает. В начале года главным управлением МЧС России по КБР совместно с Министерством природных ресурсов и экологии КБР и Высокогорным геофизическим институтом был разработан Комплексный план противопаводковых мероприятий. Кроме того, подготовлен и утвержден общий план по смягчению рисков на паводкоопасный период 2020 года по КБР.

На горных реках КБР весенне-летнее половодье продолжается с апреля по сентябрь. В августе-сентябре 2018 года неблагоприятные погодные условия (обильные осадки в виде проливных дождей) спровоцировали возникновение чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Ухудшение паводковой ситуации и поднятия уровня рек и грунтовых вод послужили причиной просадки опор и устоев, разрушению пролетного строения и подходов нескольких мостов.