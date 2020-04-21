В Чечне в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 10 новых школ

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Строительство десяти городских и сельских школ в Чеченской республике для решения проблемы трехсменного обучения планируется завершить в 2021 году по национальному проекту "Образование", сообщил во вторник ТАСС начальник отдела капитального строительства Минобрнауки Чечни Ислам Миктаев.

"Уже начато строительство десяти школ в рамках нацпроекта "Образование" со сроками 2020-2021 годы. В следующем году планируется сдача, это сельские и городские школы", - сказал Миктаев.

Несколько школ будет построено взамен старых, находящихся в аварийном состоянии. "В Гудермесе аварийная школа с "трехсменкой" - там со сносом части аварийных корпусов планируем строительство школы на 620 мест. В селении Ойсхара Гудермесского района аварийная школа, со сносом старого корпуса там строим школу на 720 мест. В Ножай-Юрте была аварийная деревянная школа, на ее месте делаем школу на 360 мест", - сказал собеседник агентства, добавив, что несколько новых школ также будут построены в городе Грозном.

Представитель республиканского минобрнауки уточнил, что для решения проблемы трехсменного обучения обсуждается вопрос о строительстве еще 14 новых школ по программе развития Северо-Кавказского федерального округа.

В октябре 2019 года премьер-министр Чеченской Республики Муслим Хучиев сообщал журналистам, что задача ликвидации трехсменного обучения является одной из самых актуальных в сфере образования республики - в 2019 году число школ, проводящих занятия в три смены, увеличилось до 85, количество школьников, обучающихся в третью смену, составило 15,2 тыс. По его словам, строительство новых школ по нацпроекту "Образование" за три года позволит ликвидировать трехсменное обучение в более чем 20 общеобразовательных учреждениях.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате его реализации будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.