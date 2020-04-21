В Железноводске в день взятия Берлина аэростат поднимет в небо Знамя Победы

ПЯТИГОРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Алое Знамя Победы поднимет в небо над Железноводском 2 мая тепловой аэростат "Россия", сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"В день взятия Берлина над Железноводском воспарит алое Знамя Победы. Его поднимет 2 мая тепловой аэростат "Россия", пилотируемый руководителем краевой федерации воздухоплавания Виталием Ненашевым", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, аэростат пролетит над территорией всего Железноводска, чтобы местные жители, не нарушая режима самоизоляции, выйдя на балконы, могли стать участниками патриотической акции, приуроченной к юбилею Великой Победы.

"Размер знамени составляет 130 кв. метров - 21 метр в длину и 6 в ширину. Аэростат поднимет Знамя Победы на высоту в 200 метров. Этот полет аэростата станет продолжением акции "Объединим Россию Знаменем Победы" и символом героизма наших предков. Надеемся, что в ней примут участие все 52 тыс. жителей нашего округа", - приводят в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что ранее в Железноводске был установлен абсолютный рекорд высоты. Воздухоплаватель Ненашев поднял тепловой аэростат на высоту в 10 тыс. метров.