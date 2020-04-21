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Пандемия коронавируса нового типа

Чайка передал в больницы СКФО комплекты средств индивидуальной защиты

Скоро они поступят во все территории округа

ПЯТИГОРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка передал в медицинские учреждения округа комплекты средств индивидуальной защиты, купленные за свой счет, сообщается на официальной странице аппарата полпредства в Instagram.

"В связи с широким распространением пандемии коронавирусной инфекции у медицинского персонала в регионах Северо-Кавказского федерального округа резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты. Чайка принял решение закупить комплекты одноразовых масок и перчаток за счет собственных средств", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, этих упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов СКФО на несколько дней. Скоро они поступят во все территории.

"Мы следим за обстановкой в регионах округа и не можем не сопереживать ситуации, в которой оказался медицинский персонал. Медработникам приходится постоянно контактировать с людьми, пациентами с различными диагнозами, а средств индивидуальной защиты для них хватает не всегда.

Считаю, что органы региональной власти должны поддерживать инициативы и поощрять тех представителей бизнеса и гражданского общества, которые также будут готовы оказать помощь медицинским работникам в период пандемии", - приводятся в сообщении слова Чайки.

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, на 21 апреля в СКФО всего зарегистрировано 1 796 случаев заражения. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 211. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 161 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии находится 86 пациентов, в состоянии средней тяжести - 426.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФОПандемия коронавируса нового типа
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