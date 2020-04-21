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Социальную акцию в поддержку медиков планирует организовать житель Дагестана

Планируется провести интернет-конкурс рисунков среди дагестанских детей под девизом "Врачи как космонавты"

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Житель Махачкалы Шамиль Магомедов планирует организовать социальную акцию-конкурс в интернете "Врачи как космонавты" для поддержки медиков Дагестана, работающих во время пандемии коронавируса.

"Основная цель акции - через юмор снять панику и подсознательный страх людей перед непривычной противовирусной защитной спецодеждой медицинских сотрудников, работающих в "красной зоне" в больницах и приезжающих на "скорой" при возможном диагнозе COVID-19", - сообщил Магомедов ТАСС во вторник.

По его словам, планируется провести интернет-конкурс рисунков среди дагестанских детей под девизом "Врачи как космонавты" и одноименным хештегом #врачикаккосмонавты, с размещением всех работ на сайтах больниц по согласованию и народным голосованием. "Финалисты конкурса получат ценные призы от спонсоров", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что образ космонавта, особенно среди людей, родившихся еще в СССР, "плотно связан с уважением к героическому труду космонавтов, их служению родине и готовности к любой возможной нештатной ситуации, особенно при работе в открытом космосе".

"И сегодня спецформа медицинских работников, работающих с пациентами с новым коронавирусом, напоминает скафандры космонавтов. И, надеюсь, что массовое участие детей вместе с родителями в нашей акции с желанием получить приз позитивно изменит восприятие непривычного образа этих врачей, которые сегодня выполняют свою работу с тем же героизмом, как и космонавты", - заключил Шамиль Магомедов.

О ситуации

По данным Минздрава Дагестана, в республике за последние сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодня общее число подтвержденных случаев в республике достигло 371, выздоровели 43 человека.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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