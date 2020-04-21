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Цифровую образовательную среду создадут более чем в 100 школах Чечни

На приобретение техники и оборудования планируется направить более 230 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Компьютерную технику и оборудование для создания цифровой образовательной среды в 2020 году закупят для 102 школ Чеченской республики в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщил ТАСС во вторник первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Ильяс Тааев.

"Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" (нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) реализуется уже второй год, в прошлом году мы оснастили необходимым оборудованием 98 школ, в этом году - 102 школы. Речь идет о создании цифровой образовательной среды, которая даст возможность школьникам не только обучаться компьютерной грамотности и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), но и изучать другие предметы с использованием электронных образовательных ресурсов, таких как "Российская электронная школа", "Яндекс Класс", обучаться дистанционно, используя электронные ресурсы", - сказал Тааев.

По его словам, в комплект оборудования для каждой школы, входит, в частности, компьютерная техника - 32 компьютера для учащихся и четыре для учителей, а также интерактивные доски. На приобретение техники и оборудования планируется направить более 230 млн рублей.

Как отметил первый замминистра образования республики, следующим шагом реализации проекта станет наполнение создаваемой цифровой образовательной среды необходимым контентом.

"То, что мы сейчас закупаем - это железо, далее будет идти работа над наполнением электронных образовательных ресурсов содержанием. Я думаю, контент будет разрабатываться на основе того, что нам даст Министерство просвещения РФ - если мы говорим о единой, целостной образовательной среде, контент должен формироваться на всероссийском, федеральном уровне и далее транслироваться в регионы", - пояснил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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