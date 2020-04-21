Водопровод для обеспечения качественной водой 11 аулов построят в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 21 апреля. /ТАСС/. Водопровод, который позволит обеспечить качественным водоснабжением 11 населенных пунктов с населением около 27 тыс. человек, будет построен в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Экология" до 2024 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в текущем году начнется строительство Карачаевского сельского группового водопровода. Строительство данного объекта позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 11 населенных пунктов Карачаевского, Усть-Джегутинского муниципальных районов и Карачаевского городского округа численностью 26 721 человек", - говорится в сообщении.

Строительство будет проводиться по нацпроекту "Экология", работы планируется завершить в 2023 году. Новый водопровод позволит обеспечить водой жителей поселка Правокубанского, Белой горы, Кубрани, Орджоникидзевского, Малокурганного, аулов Хумара, Новый Карачай, Кумыш, Сары-Тюз, станицы Красногорской и села Коста Хетагурова.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщал, что к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируют обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.