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Нацпарк "Русская Арктика" перешел на энергообеспечение за счет солнечных батарей

Благодаря использованию солнечной энергии в летние месяцы парк экономит до 2,5-3 т топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Самый северный в России национальный парк "Русская Арктика" в связи с началом полярного дня перевел энергообеспечение объектов на альтернативную энергетику - на солнечные батареи. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в журнале "Вестник Отделения наук о Земле РАН" (официальное издание Геофизического центра РАН).

"Жизнедеятельность полярной станции "Омега" с мая по октябрь будет поддерживаться за счет солнечных батарей. Основной плюс от использования зеленой энергетики - это отсутствие вредных выбросов в атмосферу. В летние месяцы Парк экономит до 2,5-3 т топлива, используя лишь солнечные батареи", - цитирует издание руководителя нацпарка Александра Кирилова.

Как отмечено в статье, в летние месяцы электрической энергии от солнечных батарей хватит на бытовые нужды сотрудников, в частности, ее будет достаточно для работы стиральной машины и водонагревателя. В будущем руководство нацпарка планирует полностью перевести круглогодичную станцию Омега на обеспечение альтернативной энергией, отказавшись от использования дизельного топлива в зимние месяцы.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа. У парка на Земле Франца-Иосифа есть круглогодичная стационарная база "Омега" на острове Земля Александры и сезонная база на острове Гукера.

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