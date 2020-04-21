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Первый в этом году зубренок родился в Окском заповеднике в России

Любой желающий может поучаствовать в выборе имени для зубренка

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый в этом году зубренок появился в Окском заповеднике в Рязанской области. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России предлагает всем желающим поучаствовать в выборе имени для него, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Вчера в зубровом питомнике Окского заповедника (Рязанская область) в семействе рогатых гигантов произошло пополнение - появился первый в этом году зубренок. Это телочка, она родилась от зубрицы, рожденной в Окском заповеднике, и самца, завезенного WWF России в 2017 года из Швеции. У нее еще нет имени, поэтому мы предлагаем всем нашим сторонникам и подписчикам принять участие в конкурсе и придумать имя для зубренка", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, есть важный критерий - имя обязательно должно начинаться на "Ме", так как именно с этих букв, согласно международной классификации питомников, начинаются все имена телят Окского заповедника.

Конкурс будет длится до 29 апреля, а уже 30 апреля члены жюри, в состав которого войдут эксперты WWF России и сотрудники Окского заповедника, определят победителя.

Теги
РоссияРязанская область
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