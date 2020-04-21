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75-летие Победы

В Адыгее ко Дню Победы издали пятый том "Книги памяти" с новыми данными о фронтовиках

В него вошли имена 1 765 погибших на фронте участниках Великой Отечественной войны

МАЙКОП, 21 апреля. /ТАСС/. Очередной том "Книги памяти", куда вошли сведения о погибших на фронте порядка 1,8 тыс. участниках Великой Отечественной войны, издан в Адыгее к Дню Победы, сообщили ТАСС во вторник в республиканском комитете по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

"В преддверии юбилея Великой Победы в республике издан пятый том "Книги памяти". Тираж издания - 1 тыс. экземпляров, в него вошли имена 1 765 погибших на фронте земляков, которые ранее не были установлены поисковиками и поэтому не вошли в предыдущие сборники. В пятый том также внесен список из 1521 фамилии солдат, не вернувшихся с фронта. Данные по ним пока отсутствуют, но поисковики муниципалитетов региона продолжат собирать сведения и вести поиск информации в военных архивах", - сказали в комитете, пояснив, что новые установленные сведения войдут в следующий сборник.

К концу апреля будет выпущен и четвертый том книги "Победители", его тираж составит также 1 тыс. экземпляров. В него войдут 5 620 имен земляков-фронтовиков, вернувшихся с победой в родные края. Их имена не были раньше установлены и поэтому не вошли в предыдущие сборники. Памятные издания содержат большой блок послевоенных и современных фотографий населенных пунктов Адыгеи, фото мемориальных комплексов, статьи местных журналистов о битве за Кавказ, ранее опубликованные в республиканских и муниципальных газетах.

В республике также продолжается оцифровка этих памятных изданий, которые в электронном формате к 9 мая будут размещены на официальном сайте Национальной библиотеки Адыгеи, чтобы любой человек смог их просмотреть. К просмотру уже доступны первые тома "Книги Памяти". Планируется и торжественное вручение изданных книг ветеранам республики. Церемонии пройдут после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, добавили в комитете.

На всех фронтах Великой Отечественной войны воевали более 80 тыс. жителей Адыгеи. В ранее изданных сборниках "Книга памяти" и "Победители" увековечены имена более 64 тыс. человек. Сейчас в республике живет 2 283 ветерана, из них 163 фронтовика, которые непосредственно участвовали в боевых действиях в годы войны, добавили в республиканском ведомстве. 

Теги
РоссияАдыгея75-летие Победы
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