Студенты СПбГУ создадут дешевый и эффективный водородный аккумулятор для квадрокоптеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Группа студентов из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработает водородный топливный элемент для квадрокоптеров, который станет более дешевым, долговечным и экологичным аналогом литий-ионных аккумуляторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы применяются повсеместно: в мобильных телефонах, электоавтомобилях, квадракоптерах и других видах электроники. Однако такие батареи имеют существенные недостатки, к которым можно отнести сравнительно небольшое время работы, неустойчивость при низких температурах, пожароопасность и прочее.

"Мы можем изготовить любую батарею под заказ, для определенного квадрокоптера и под конкретную задачу. При создании используются стандартные элементы конструкции и баллоны с водородом", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на участника проекта, магистранта СПбГУ Степана Данилова.

Как отмечается в сообщении, участники проекта изготовили для топливного элемента уникальный наноматериал на основе никеля, который стоит значительно дешевле материалов, которые сегодня используются в других водородных топливных элементах. Учащиеся ожидают, что из-за этого их разработка будет на 30% дешевле существующих аналогов. Другой важной особенностью топливного элемента стало применение специального катализатора.

"Для катализатора наиболее важно, чтобы он не был очень дорогим и имел высокий выход мощности на каждый квадратный сантиметр площади. Увеличить эту полезную поверхность можно за счет пористости. Зная это, мы использовали наноструктурированный никель... нам удалось сделать материал еще более пористым. Чтобы еще больше повысить активность катализатора, мы внедрили в него платиновые наноточки, их размер настолько мал, что почти не отражается на стоимости топливного элемента. Благодаря этому наш проект может конкурировать с литий-ионными аккумуляторами по цене и существенно превосходить их по характеристикам", - процитировали в пресс-службе Данилова.

В сообщении указано, что прототипы квадрокоптеров на водородном топливном элементе способны работать в два-три раза дольше, чем на литий-ионных аккумуляторах. Кроме того, разработка студентов СПбГУ может работать при температуре от минус 60 до плюс 89 градусов Цельсия (литий-ионные аккумуляторы работают при температуре от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия). При этом в отличие от литий-ионных аккумуляторов водородные топливные элементы не наносят вреда окружающей среде.