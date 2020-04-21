В Дагестане создадут фонд для нуждающихся за счет урожая сельхозарендаторов

МАХАЧКАЛА, 21 апреля. /ТАСС/. Резервный фонд для нуждающихся за счет урожая сельхозарендаторов планируют создать в Новолакском районе Дагестана. Такие меры будут приняты в условиях распространения коронавируса в стране и мире, сообщила во вторник пресс-служба муниципального образования.

В районе будут предложены пустые земли в аренду с условием выдачи 15% урожая в резервный фонд района, а в СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) района - 5% урожая.

"Полученный в резервный фонд урожай в виде зерна, кукурузы, суданки и иного посева будет распределен между нуждающимися", - отмечается в пресс-релизе.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.