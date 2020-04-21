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Спикер парламента Чечни объяснил плановыми учениями появление военных в Надтеречном районе

По словам Магомеда Даудова, об учениях было объявлено еще три месяца назад

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Появление военных в Надтеречном районе Чечни связано с проведением там учений, которые были запланированы еще три месяца назад. Об этом заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямой трансляции в Instagram.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на местных жителей сообщила, что в Надтеречный район на северо-западе Чечни якобы ввели федеральные войска. По информации издания, появление военных вблизи населенных пунктов вызвало "много вопросов", особенно на фоне ограничений, связанных с пандемией.

"Они проводили учения, объявленные еще три месяца назад. Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации, - сказал Даудов.

По его словам, в Чечне расположены несколько воинских частей. "Обычные плановые мероприятия, учения называются. Мы раньше даже не замечали их", - объяснил спикер.

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