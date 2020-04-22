Общество инвалидов бесплатно доставляет продукты оставшимся без работы жителям Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Общество инвалидов взяло под опеку около 300 маломобильных и нуждающихся жителей Приморья, доставляя им бесплатно необходимые медикаменты и продукты питания. В числе тех, кому помогают - люди, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС руководитель общественной организации инвалидов "Ковчег" Артем Моисеенко.

"Сейчас многие семьи не могут купить даже самые нужные продукты, потому что из-за коронавируса временно лишились работы. Мы стараемся привозить им необходимое регулярно, примерно раз в два-три дня. Обращаются к нам и с просьбами достать ставшие дефицитными перчатки и обеззараживающие средства, стараемся помочь и этим. Продуктами нам помогают местные предприниматели, друзья, а доставкой занимаются несколько волонтеров и членов нашей организации, некоторые из них - инвалиды", - рассказал Моисеенко. По его словам, в трудные времена "Ковчег" поддерживает не только инвалидов, но и пожилых людей, и тех, кто остался без средств к существованию.

По словам руководителя организации инвалидов, один волонтер за день доставляет продукты и лекарства по 10-50 адресам. Развозить все приходится быстро, чтобы готовые обеды и продуктовые наборы не испортились.

Помимо доставки лекарств и продуктов, общественники ремонтируют инвалидные коляски. Моисеенко пояснил, что во время самоизоляции у инвалидов возникают сложности, к примеру, с тем, чтобы подкачать колеса или поменять какие-то детали. "Если в обычное время родственники могут куда-то обратиться или сами решить проблему, то сейчас даже с самым небольшим ремонтом возникают сложности. И специалисты социальной мастерской помогают в таких вопросах. Кроме того, общество инвалидов предоставляет коляски в дар или в бесплатную аренду", - сказал он.

Руководитель общественной организации отметил, что во время самоизоляции комиссии медико-социальной экспертизы, которые дают людям статус инвалида, работают медленнее, а без этого статуса человек не может получить коляску от государства. "Мы сформировали колясочный фонд и продолжаем его пополнять. Общество инвалидов и раньше предоставляло коляски, костыли, ходунки и прочие средства реабилитации во временное пользование. Но за последний месяц обращений стало больше: в среднем раз в два дня мы отвозим кому-то необходимое оборудование", - добавил собеседник агентства.