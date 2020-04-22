На дальневосточных гектарах на Камчатке построят домики для туристов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Комфортабельные туристические домики на 35 мест начнут возводить летом 2020 года на своих дальневосточных гектарах участники гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая ежегодно проводится на Камчатке. Об этом ТАСС рассказал главный судья соревнования, владелец одного из бесплатных земельных участков Андрей Гулей.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.

"В 2017 года мы с членами семей и друзьями взяли 28 бесплатных земельных участков в Новолесновском сельском поселении Елизовского муниципального района Камчатки. Кто-то из "гектарщиков" - когда-то участвовал в "Берингии", я являюсь судьей соревнования, поэтому наши участки назвали "берингийской агломерацией". В планах, конечно, на этих гектарах построить дома и жить большими семьями, но пока обустраиваем площадки для туристов. В этом году возведем семь домокомплексов на 35 мест, в которых наши гости смогут комфортно разместиться и наблюдать за жизнью питомника ездовых собак в красивейшем месте полуострова", - рассказал ТАСС Андрей Гулий.

Главный судья "Берингии" рассказывает, что в планах участников программы - благоустройство на гектарах полноценной турбазы с элементами этно-туризма. Сейчас здесь уже размещен питомник ездовых собак, традиционное жилище представителей коренных малочисленных народов Севера, улья пчел. Владельцы гектаров планируют оборудовать небольшую взлетно-посадочную полосу для частных легкомоторных самолетов, а также хотят привлекать на площадку любителей авиаспорта для реализации совместных проектов.

"Мы объединили усилия, зарегистрировали несколько ИП и пользуемся различными мерами государственной поддержки, которые помогают нам воплотить в жизнь свою мечту. Сейчас из-за пандемии приходится корректировать планы по строительству мини-турбазы, но надеемся, что уже к следующему сезону мы сможем принять первых гостей", - поделился планами Андрей Гулий.