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Власти Магаданской области намерены увеличить площадь восстановленных лесов в 10 раз

В 2020 году 126 га планируют восстановить благодаря естественному возобновлению леса методом частичной минерализации почв
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 22 апреля. Власти Магаданской области в этом году планируют восстановить леса на площади 3 376 гектаров - почти в 10 раз больше показателей 2019 года. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник отдела использования и воспроизводства лесов, государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области Александр Березин.

"По сравнению с 2019 годом, когда лесовосстановительные работы были проведены на площади 347 гектаров, в 2020 году запланировано почти в 10 раз больше и будет проводиться на площади 3 376 гектаров", - сообщил собеседник агентства.

Березин уточнил, что 126 гектаров будут восстановлены благодаря естественному возобновлению леса методом частичной минерализации почв. Еще 3 250 гектаров леса восстановят комбинированным способом за счет средств арендаторов, проводивших рубку в 2019 году. Вопрос о том, какие конкретно методы применить, еще решается. Сначала нужно дождаться таяния снежного покрова, чтобы провести обследование участков. Планируется, что работы будут проведены с августа по сентябрь, но при благоприятных погодных условиях возможно продление сроков до конца октября.

По информации областных властей, значительное увеличение площади восстановления лесов в этом году не связано с какой-либо определенной причиной. Все работы в Магаданской области начались сравнительно недавно: в 2019 году регион впервые получил на эти цели государственную субвенцию. В основном лесные участки Колымы страдают из-за незаконной рубки и пожаров. В прошлом году на территории региона были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров.

Восстановление лесов - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.

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Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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