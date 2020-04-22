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Власти Колымы опровергли информацию о риске прекращения работ по вывозу ТКО

Замминистра строительства, ЖКХ и энергетики области Ирина Илясова отметила, что для региональных операторов разработаны и применяются меры поддержки

ТАСС, 22 апреля. Власти Магаданской области опровергли информацию о критической ситуации с финансовым состоянием региональных операторов, осуществляющих деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Все операторы работают в обычном режиме и получают достаточную поддержку, сообщила в среду ТАСС заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Колымы Ирина Илясова.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов страны, в которых в ближайшее время могут прекратить работу региональные операторы по вывозу мусора из-за неплатежей. В перечень попала Магаданская область.

"Работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Магаданской области осуществляется в штатном режиме. Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области еженедельно ведется контроль их деятельности. Для региональных операторов разработаны и применяются меры поддержки", - сказала она.

По информации Илясовой, в регионе предоставляются выплаты на финансовое обеспечение затрат и на возмещение недополученных доходов при оказании услуг в области обращения с ТКО населению и юридическим лицам. Помимо этого, областные власти рассчитывают на предоставление финансирования из федерального бюджета в рамках утвержденных государством мер поддержки. Все необходимые заявки уже проработаны и направлены в Москву.

Ранее гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков сообщал, что число регионов, где складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров, может вырасти в ближайшее время до 35. По его словам, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала в апреле до 60%. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть в дальнейшем до 40%.

Правительство РФ уже утвердило одну из мер поддержки регоператоров - это компенсация региональным операторам в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Также на согласовании в правительстве находится проект постановления о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченным регоператорами с января 2019 по март 2020 года в размере 100% ключевой ставки Банка России.

Теги
РоссияМагаданская область
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