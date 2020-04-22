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Для возрождения предгорного села в Ингушетии "Россети Северный Кавказ" обновили в нем ЛЭП

Власти региона намерены принять все необходимые меры по повышению уровня и качества жизни в селе

МАГАС, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" заменили линию электропередачи (ЛЭП) в отдаленном предгорном селе Ингушетии Аршты для уменьшения оттока из него жителей, сообщила в среду пресс-служба энергокомпании.

"Мы провели реконструкцию ЛЭП 0,4 кВ в сельском поселении Аршты Сунженского района. Замена оголенного провода на самонесущий изолированный на участке линии электропередачи протяженностью 500 м помимо стабильного напряжения в сети, отсутствия обрывов в непогоду и повышенной электробезопасности для жителей решит еще один важный вопрос - уменьшит отток населения из отдаленного села и будет способствовать его возрождению", - говорится в сообщении.

Власти региона намерены принять все необходимые меры по повышению уровня и качества жизни в селе.

"Перед нами стоит задача не просто уменьшить отток, а сделать так, чтобы люди из других, перенасыщенных населенных пунктов приезжали сюда жить, работать и растить детей, развивать поселение. В первую очередь, нам нужно обустроить быт людей - обеспечить качественное электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение", - передает пресс-служба слова депутата Народного собрания региона Магомеда Дарсигова.

С момента основания в 1865 году и до прошлого года село с населением в 1,3 тыс. человек обходилось без системы водоснабжения, в 2019 году в нем проложили водопровод и пробурили скважину, а филиал "Ингушэнерго" взял на себя полный цикл работ по подключению села к централизованным электросетям.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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