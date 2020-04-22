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Самолет с россиянами из Саудовской Аравии прибыл в Махачкалу

Всех пассажиров отправят на 14-дневную изоляцию в санаторий "Леззет"

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" доставила из Саудовской Аравии в Махачкалу 228 россиян, которые задержались там из-за отмены международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Самолет авиакомпании "Ютэйр" из Джидды с 228 пассажирами уже приземлился, все в штатном режиме. Среди пассажиров больше всего дагестанцев, есть жители и других регионов СКФО: Чечни и Ингушетии. Практически все они паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, и студенты учебных заведений", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, все пассажиры данного рейса будут осмотрены специалистами Роспотребнадзора, после чего их отправят на 14-дневную изоляцию в санаторий "Леззет", который расположен недалеко от аэропорта в селе Манаскент Карабудахкентского района.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Как сообщается на сайте авиакомпании "Ютэйр", самолет прибыл в Махачкалу в 09:54 мск, для перелета перевозчик задействовал свой самый большой лайнер - дальнемагистральный Boeing 767-200. "В условиях пандемии мы долго ждали разрешения на вывозной чартерный рейс и рады, что можем помочь людям вернуться домой. Компания готова совершить столько полетов в Джидду, сколько понадобится", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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